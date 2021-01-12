توقعات الطقس غدا الأربعاء في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ السعودية نيوز

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وباردا ليلاً على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:29 والثاني عند 03:02 والجزر الأول عند الساعة 19:59 والثاني عند الساعة 06:52 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 09:03 والثاني عند الساعة 22:49 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والثاني عند الساعة 04:44 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 13 70 30

دبــي 24 13 65 25

الشارقة 24 07 70 20

عجمان 25 14 75 30

أم القيوين 24 08 70 20

رأس الخيمة 23 10 70 20

الفجيرة 25 12 50 20

العين 24 09 85 15

ليوا 23 10 95 25

الرويس 22 13 70 35

السلع 21 11 75 30

دلما 21 18 65 40

طنب الكبرى 24 19 55 25

طنب الصغرى 24 19 55 25

أبو موسى 24 19 55 25