شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي: نمضي إلى طريق التعافي الكامل من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن نجاح عملية التطعيم ضد كورونا في الإمارات بعد تجاوز المليون جرعة.



وقال في تغريدة عبر تويتر: "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و 275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة.. وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا، نشكر القائمين عليها ونقدر جهودهم، بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعاً ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله".