شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة الكويتية بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تطور لافت، أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووضعوها تحت تصرفه.

وقال في تغريدة على «تويتر»، إن رئيس الوزراء استقبل في قصر السيف اليوم (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، والوزراء، الذي قدم استقالة كل أعضاء الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن ذلك جاء في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وفي الثامن من ديسمبر، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك بيومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.