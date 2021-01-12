شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تناقض نفسها: «النووي» حرام.. لكنه مباح لنا والان مع التفاصيل
أما عن احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فشدد ولايتي على أن «المهم بالنسبة لنا هو رفع العقوبات، سواء عادت أمريكا للاتفاق أم لا، رغم أن عودتها ستضر بمصالحنا». بحسب قوله.
وأكد مستشار المرشد أن شرط النظام الإيراني لبدء أية مفاوضات هو «إلغاء آلية الزناد» التي فعلها الرئيس دونالد ترمب، والتي أعادت كل العقوبات تلقائيا، في ما يبدو أنه موقف خامنئي الذي عبر عنه ولايتي.
ورغم أن إيران صعدت من مواقفها بالملف النووي برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪، وأعادت تشغيل منشآت جديدة، أحدثت تصريحات خامنئي الشهر الماضي حول إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة جدلا داخل الأوساط السياسية في إيران. واعتبرت أوساط الإصلاحيين أن تلك التصريحات بمثابة ضوء أخضر لحكومة حسن روحاني لإجراء مفاوضات عاجلة مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن فور استلامها السلطة، فيما هاجم المتشددون روحاني وقالوا إن خامنئي يصر على رفع العقوبات وليس التفاوض!