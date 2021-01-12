شكرا لقرائتكم خبر خالد بن سلمان: حريصون على حل سياسي شامل في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، حرص المملكة على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه العزيز ويحافظ على أمن المنطقة.

وأشار في تغريدة، على حسابه بـ(تويتر) إلى لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيت، وقال «بحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية».

في المقابل، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن على أن التزام السعودية بشأن تسوية سياسية في اليمن أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع والصراعات الأهلية الحاصلة، وقال «ناقشت في لقائي مع الأمير خالد بن سلمان سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في اليمن»، وأردف «التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام.

إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اليمنية عبدالرقيب فتح، تقديم مقترح للمنظمات الدولية الالتزام بلامركزية العمل الإغاثي، لإزالة المخاوف، بشأن تصنيف الخارجية الأمريكة للحوثيين منظمة إرهابية، وقال «نعم المنظمات الدولية قادرة على توصيل الإغاثة إلى كل محافظات الجمهورية اليمنية إذا التزمت بلامركزية العمل الإغاثي وأوجدت خمسة مراكز إغاثية».

وطالبت الحكومة اليمنية الشرعية، المجتمع الدولي وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، باتخاذ ذات الخطوة الأمريكية عبر تصنيف ميليشيات الحوثي (منظمة إرهابية) وإدراج قياداتها ضمن قوائم الإرهاب، لوقف الأنشطة الإرهابية وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.

على صعيد متصل، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق 334 انتهاكا لحقوق الإنسان في منطقة الحيمة بمديرية التعزية بمحافظة تعز، ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلال الفترة من 6 حتى 11 يناير الجاري، وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء المنطقة، تنوعت بين قتل العمد والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري وتشريد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على جميع المنازل السكنية.

وقصفت الميليشيات الأحياء السكنية في الحيمة بجميع أنواع الأسلحة مثل (مدافع الهاوزر - صواريخ الكاتيوشا - قذائف الهاون - قذائف الدبابات إضافة إلى أعمال القنص واستخدام الألغام في الطرقات المؤدية من وإلى المنطقة وفي الجبال والوديان والأراضي الزراعية).

وأطلقت الشبكة نداء استغاثة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن لسرعة إنقاذ المدنيين في القرية، ومدهم بالمواد الإغاثية والإنسانية الشاملة، ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة عن ممارسة الميليشيات الوحشية بحق أبناء الحيمة بالمحافظة.

انتهاكات الحوثيين بمنطقة الحيمة بتعز: