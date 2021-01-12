شكرا لقرائتكم خبر 6 قتلى في هجوم إثيوبي على قرية سودانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إخباري بأن قوات إثيوبية مسلحة شنت أمس هجوما على منطقة «اللية» بمحلية القريشة داخل الحدود السودانية بعمق 5 كلم في أراضي الفشقة، مما أدى لمقتل 5 نساء وطفل، وفقدان امرأتين.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر مطلعة، أن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي، مما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.

وأفادت بأن القوة الإثيوبية نصبت كمينا كان يستهدف الجيش السوداني بتمركز قناصة ببنادق آلية أعلى أشجار كثيفة، لكن الكمين راح ضحيته مدنيون، ووقع الهجوم بعد يوم من مناوشات دارت بمنطقة «ود كولي» الحدودية، تمكنت خلاله القوات السودانية من صد هجوم إثيوبي.

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية ميليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

واتهمت إثيوبيا أمس السودان بخرق حدودها، وأنها رصدت تحركات سوادنية داخل حدودها، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان، لكن يجب ألا يعد صمتنا خوفا»، ودعا لمفاوضات لمعالجة الأزمة.

واندلعت أزمة منتصف ديسمبر الماضي بين الحكومة السودانية وميليشيات مدعومة من إثيوبيا في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين، وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق عن استعادة كل المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات داخل الأراضي السودانية.