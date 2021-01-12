الأمين العام للأمم المتحدة يترشح لولاية ثانية

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وقال غوتيريس الذي تنتهي ولايته الحالية في 31 ديسمبر، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكر، «إنه لشرف لي أن أستمر في خدمة المنظمة في سعيها لتحقيق أغراضها وإنجاز أهدافها النبيلة».وتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق المنصب (71 عاما) في 2017، ومن المقرر أن تنتهي الولاية التي تستمر 5 سنوات نهاية العام الحالي.
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