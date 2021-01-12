الأمين العام للأمم المتحدة يترشح لولاية ثانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس رسميا أنه يسعى للترشح لولاية ثانية على رأس المنظمة الدولية.

وقال غوتيريس الذي تنتهي ولايته الحالية في 31 ديسمبر، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكر، «إنه لشرف لي أن أستمر في خدمة المنظمة في سعيها لتحقيق أغراضها وإنجاز أهدافها النبيلة».

وتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق المنصب (71 عاما) في 2017، ومن المقرر أن تنتهي الولاية التي تستمر 5 سنوات نهاية العام الحالي.