الجزائر تتسلم أولى شحنات لقاح كورونا نهاية يناير

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وكان جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا كشف في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية، أن الشحنة الأولى من لقاح «سبوتينك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا ستصل الجزائر يوم 12 أو 13 يناير الحالي، لافتا إلى أن الشحنة الأولى تضم 500 ألف جرعة.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تصريحات فورار»تم تفسيرها بشكل خاطئ»، وأنه « بأي حال من الأحوال لم يؤكد استلام اللقاح المذكور».
يشار إلى أن وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية أعلنت عن تسجيل لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التطعيم في البلاد.
وسجلت الجزائر حتى أمس الأول 102369 إصابة، و2812 وفاة مقابل 69 ألفا، و403 حالات شفاء بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
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