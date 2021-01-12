مصر تعيد فتح أجوائها أمام الطائرات القطرية

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وصرحت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بأنه «تم فتح الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية في الدقيقة الأولى من صباح أمس، وأنه بمقتضى القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها».وأوضحت أن اتفاقيات النقل الجوي بين مصر وقطر ستعود للتفعيل، بما يسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين مصر وقطر.
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