شكرا لقرائتكم خبر مصر تعيد فتح أجوائها أمام الطائرات القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت مصر رفع حظر الطيران للطائرات القطرية فى الأجواء والمطارات المصرية بداية من أمس، وذلك بعد التوقيع على «بيان العلا» الصادر عن القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي أخيرا.

وصرحت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بأنه «تم فتح الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية في الدقيقة الأولى من صباح أمس، وأنه بمقتضى القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها».

وأوضحت أن اتفاقيات النقل الجوي بين مصر وقطر ستعود للتفعيل، بما يسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين مصر وقطر.