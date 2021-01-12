شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ المستشار حنفى جبالى بانتخابه رئيسا لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ بالأصالة عن نفسه ونيابة عن وكيلى وأعضاء مجلس الشيوخ، المستشار دكتور حنفى على جبالى بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق فى أداء رسالته السامية التى ناطها به الدستور والقانون.

وأعرب عبد الرازق، فى بيان له، عن رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل اللازمين لإنجاز المهام البرلمانية الموكلة للمجلسين على النحو الذى تتحقق به مصلحة الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكان قد فاز المستشار حنفى جبالى، بمنصب رئيس مجلس النواب فى الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، منذ قليل، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

وحصل المرشح النائب محمد أبو هميلة على 57 صوتا، فيما حصل المرشح النائب محمد مدينة على 9 أصوات، وحصل المرشح النائب أحمد يوسف دراج على صوتين.

وبلغ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 687 صوتا، وبلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 576، والأصوات الباطلة 11 صوتا.

وكان المجلس قد شكل المجلس لجنة خاصة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات.