شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من فريدة الشوباشي للنواب .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، على النواب المنتخبين بالنظام الفردى بعدم مغادرة مقاعدهم، وأضافت: "سيتم توزيع بطاقة الرأى لكل الأعضاء فى مكانهم ليدون اسم العضو من يختاره لرئاسة المجلس، ثم يقوم العاملون بالأمانة العامة بالمرور حتى تضعوا بطاقة التصويت فى الصناديق منعا للتزاحم".

وقالت النائبة فريدة الشوباشي: "صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك".



فريدة الشوباشي

وتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على انتخابات رئيس مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب إسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، هشام حسن (مستقل)، مصطفى بدران (حماة وطن)، محمد أحمد مصطفي ( الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).

فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية فى انتظار رئيس المجلس المنتخب

ومن المقرر عقب الانتهاء من إدلاء النواب باصواتهم أن يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية