شكرا لقرائتكم خبر عن نواب القائمة والمعينون ينتهون من التصويت لاختيار رئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالقائمة من الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب، حيث بدأت النائبة فريدة الشوباشى بوصفها رئيس الجلسة الإدلاء بصوتها، ثم أدلى أصغر عضوين، وهما النائبة فاطمة سليم وأبانوب عزيز.

كما انتهى أيضا أعضاء مجلس النواب المعينين من الادلاء بأصواتهم، فيما بدأ أعضاء مجلس النواب الفائزين فى انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى الادلاء بأصواتهم لاختيار رئيس المجلس.

جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 اغلاق باب الترشح على رئاسة مجلس النواب، عقب إعلان كل من المستشار حنفى جبالى ومحمد صلاح ابو هميلة وعبد الحميد يوسف دراج ومحمد مدينة الترشح لرئاسة مجلس النواب عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وتم تشكيل لجنة خاصة للاشراف على الانتخابات، وكانت الجلسة الافتتاحية بدأت الساعة الحادية عشر برئاسة النائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنا ويعاونها أصغر النائبين فاطمة سليم وابانوب عزيز.

ومن المقرر عقب الانتهاء من ادلاء النواب باصواتهم ان يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية



فريدة الشوباشى تترأس الجلسة الإجرائية



مجموعة من النواب الجدد



محمد صلاح أبو هميلة



التصويت خلال الجلسة الإجرائية



التصويت لاختيار رئيس البرلمان



التصويت لاختيار رئيس المجلس (2)



التصويت لاختيار رئيس المجلس



التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب



الجلسة الإجرائية للبرلمان



الجلسة الإجرائية



الجلسة العامة (2)



الجلسة العامة (3)



الجلسة العامة



الدكتور على جمعة عضو مجلس النواب



القاعة العامة لمجلس النواب



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى (2)



المستشار حنفى جبالى



المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب



المستشار محمود فوزى



النائب محمد صلاح أبو هميلة



جانب من الجلسة الإجرائية



جانب من الجلسة الافتتاحية



حازم امام عضو مجلس النواب



حسام غالى عضو مجلس النواب