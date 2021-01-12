شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشي : صوت النائب يعتبر باطلا فى هذه الحالات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فريدة الشوباشى، رئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، إن صوت العضو يعد باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

جاء ذلك التنبيه من فريدة الشوباشى على النواب قبل الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

وبدأ أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالقائمة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس المجلس، وبدأت النائبة فريدة الشوباشى بوصفها رئيس الجلسة الإدلاء بصوتها، ثم أدلى أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم وأبانونب عزيز، ثم قام النواب المعينيون بالإدلاء بأصواتهم، ويجرى حاليا تصويت النواب بالنظام الفردى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، إغلاق باب الترشح على رئاسة مجلس النواب، بعد أن أعلن كل من المستشار حنفى جبالى ومحمد صلاح أبو هميلة وعبد الحميد يوسف دراج ومحمد مدينة الترشح لرئاسة مجلس النواب، وتم تشكيل لجنة خاصة للإشراف على الانتخابات.

وكانت الجلسة الافتتاحية بدأت الساعة الحادية عشر صباح اليوم، برئاسة النائبة فريدة الشوباسى أكبرالأعضاء سنا، ويعاونها أصغر النائبين فاطمة سليم وابانوب عزيز.

ومن المقرر عقب الانتهاء من إدلاء النواب بأصواتهم أن يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية

عملية التصويت



فريدة الشوباشى تترأس الجلسة الإجرائية



مجموعة من النواب الجدد



محمد صلاح أبو هميلة



التصويت خلال الجلسة الإجرائية



التصويت لاختيار رئيس البرلمان



التصويت لاختيار رئيس المجلس (2)



التصويت لاختيار رئيس المجلس



التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب



الجلسة الإجرائية للبرلمان



الجلسة الإجرائية



الجلسة العامة (2)



الجلسة العامة (3)



الجلسة العامة



الدكتور على جمعة عضو مجلس النواب



القاعة العامة لمجلس النواب



القاعة العامة



المستشار حنفى جبالى (2)



المستشار حنفى جبالى



المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب



المستشار محمود فوزى



النائب محمد صلاح أبو هميلة



جانب من الجلسة الإجرائية



جانب من الجلسة الافتتاحية



حازم امام عضو مجلس النواب