شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يؤدى اليمين الدستورية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليمين الدستورية صباح اليوم، ليبدأ بذلك مهام عمله كعضو في مجلس النواب بشكل رسمي.

وجاء نص القسم الدستورى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكان "مطر" قد نجح في الفوز بمقعده البرلماني بعدما خاض الانتخابات الأخيرة كممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.