رسمياً.. حنفي الجبالي رئيسًا لمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت النائبة فريد الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي الجبالي، برئاسة البرلمان لمدة 5 سنوات بحصوله على 508 أصوات من إجمالي 587 عضوًا.

وساهم دعم حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية، وأحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، في تحقيق الأفضلية لرئيس المحكمة الدستورية السابق في الانتخابات التي نافس فيها 3 مرشحين أخرين هم النواب محمد أبو هميلة والنائب أحمد دراج والنائب محمد مدينة.

ووجه "الجبالي" الشكر لأعضاء النواب على انتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا أنه لا فارق بين من وافق ومن اعتراض، فتلك هيّ الديمقراطية التي أساسها تعدد وجهات النظر.

وتنص المادة 12 من اللائحة أنه ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.​