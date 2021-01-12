فتح باب التظلمات للميلاد العارض من أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وافق مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، اليوم الثلاثاء، على فتح باب التظلمات للميلاد العارض من أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة (جميع المواليد خارج بورسعيد بشرط أن يكون الأب والأم من مواليد بورسعيد بصرف النظر عن سنة الميلاد).

كما وافق المجلس على إلغاء تصريح الدائرة الجمركية الذي يصدر من قسم الميناء، وأن يكون التنازل خارج الدائرة الجمركية، وأن تكون مدة إقرار التنازل 30 يوم فقط غير قابلة للتجديد.

وتقدم التظلمات من خلال البريد المسجل بعلم الوصول للجهاز التنفيذي بداية من غدا الأربعاء وحتى الأول من أبريل 2021.​