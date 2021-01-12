كندا تُسجل 672 ألفًا و931 إصابة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كندا إلى 672931 إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج

للأنباء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في كندا إلى 17096 حالة وفاة بينما تعافى 575152 شخصا من كوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا بعد مرور نحو

50 أسبوعا على ظهور الحالة الأولى في البلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.