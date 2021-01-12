فلسطين تُسجل 797 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 413 إصابة من مجمل

الحالات الجديدة.

وقال بيان للحكومة الفلسطينية بعد اجتماعها أمس إنها خصصت "10.5 مليون دولار للشراء المباشر للقاحات الكورونا كدفعة أولى والتي ستصل في غضون شهرين على

الأكثر".

وأضاف البيان أن التكلفة الكلية للقاحات كورنا تبلغ 21 مليون دولار.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.