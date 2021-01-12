روسيا: نأمل أن تشتري باكستان شُحنة من لقاح سبوتنيك V

ياسر رشاد - القاهرة - قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن بلاده على اتصال دائم مع باكستان بشأن مسألة الإمدادات المحتملة للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك- V"، معربًا عن الأمل بأن تشتري إسلام أباد دفعة من هذا اللقاح الروسي.

وقال كابولوف، اليوم الثلاثاء: "نحن على اتصال دائم بالشركاء الباكستانيين، الذين يبدون اهتمامًا بلقاح "سبوتنيك- V" الروسي، وكذلك

بلقاحات أخرى من الشركات المصنعة الأجنبية".. مضيفا: "نأمل بأن تتخذ إسلام أباد خيارًا في نهاية المطاف، بما في ذلك لصالح شراء دفعة من اللقاح الروسي".

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشئون الصحة في باكستان، فيصل سلطان، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تجري محادثات مع روسيا

والصين بشأن شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، كما أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في سبتمبر 2020، أن وزارة الصحة الباكستانية تدرس اقتراحًا لاستيراد اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" وقد تنظر في خيار إجراء تجربة سريرية في مرحلة متأخرة من اللقاح.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.