اليابان تبحث توزيع لقاح كورونا لإجراء الأوليمبياد بأمان

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، هاتفيًا مع الملياردير الأمريكي ورئيس "مؤسسة بيل وميليندا جيتس" سبل مواجهة جائحة كورونا وتوزيع اللقاح على سكان الدول النامية لضمان إجراء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بأمان.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن جيتس أعرب خلال المحادثة عن امتنانه للحكومة اليابانية على دورها الريادي فيما يتم اتخاذه على المستوى العالمي من إجراءات

لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، واسهامها في الصحة العالمية، والمساعدة المالية في الإطارالدولي، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين".

كما أعرب بيل جيتس عن أمله بأن تستضيف طوكيو هذا العام الألعاب الأوليمبية وأوليمبياد المعاقين، بالإضافة إلى قمة طوكيو الدولية للأغذية للنمو، لافتًا إلى أن نسبة 80 % تقريبًا من اليابانيين يؤيدون إلغاء أو إعادة

تأجيل الألعاب الأوليمبية في طوكيو.

وأعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية واللجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو في نهاية مارس عام 2020 تأجيل الألعاب الأوليمبية الصيفية لهذا العام بسبب وباء فيروس "كوفيد-19"، وأصبح من المقرر أن تجري هذه الألعاب في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس عام 2021.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.