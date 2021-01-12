اخبار العالم

ميشال سليمان: لا بُد من ترميم علاقة لبنان بمحيطه العربي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أهمية إعادة ترميم علاقة لبنان بمحيطه العربي الذي يشكل الحاضنة المجتمعية للشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن بداية الإصلاح الذي يحتاج إليه لبنان تكون بتصويب السياسة العليا للمؤسسات الدستورية لمنع انحرافها.

وأعرب الرئيس اللبناني- خلال استقباله سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور

حمد الشامسي- عن ترحيبه بعودة العمل إلى ولم الشمل العربي في مواجهة التحديات الكثيرة، داعيًا إلى "مواكبة لبنانية" تعيد الحيوية إلى الانتظام العام بدلًا من البقاء في أتون المحاور الإقليمية المتصارعة، وعدم السماح باستعمال لبنان كساحة صراع أو ورقة تفاوض.

 

وقد طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، من وزير الخارجية، شربل وهبة، توجيه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات وخروقات جوية لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي عام 2006)، وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا