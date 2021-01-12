خبير: بايدن سيفرض عقوبات جديدة على روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - رجح فلاديمير باتيوك، رئيس مركز البحوث السياسية والعسكرية بمعهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

قال باتيوك، اليوم الثلاثاء: "سيتم فرض بعض العقوبات على روسيا من قبل إدارة بايدن، وإلا فإن شعب الولايات المتحدة لن يفهم موقف بايدن، الذي على مدى عدة سنوات قام بتوبيخ إدارة ترامب لكونها (لينة) بشكل مفرط تجاه روسيا".

وأضاف: "إن الإدارة الأمريكية الجديدة ستفرض في الغالب عقوبات ما على بلدنا".

يُذكر أنه سبق وانتقد الديمقراطيون الأميركيون، بمن فيهم بايدن، الرئيس دونالد ترامب مرارا لكونه "لينًا" مع روسيا، وكانت وزارة التجارة

الأمريكية قد فرضت في نهاية ديسمبر 2020 عقوبات على قائمة مكونة من 103 شركات وهيئات من روسيا والصين مرتبطة بالقوات المسلحة.

وتشمل القائمة وزارة الدفاع الروسية وكبريات الشركات الروسية في قطاع الفضاء والطيران وغيرها من قطاعات الصناعة.

وتعليقًا على فرض هذه العقوبات، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده سترد على جميع العقوبات وستستخلص استنتاجات فيما يتعلق بنطاق العلاقات الروسية الأميركية بأكمله.