ترمب: مساعي عزلي سخيفة تماما

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن مساعي عزله في الكونجرس الأمريكي "سخيفة تماما" وتتسبب بـ"غضب هائل". وقال ترمب الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية مارين وان، في زيارة إلى تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب الأربعاء هي "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة".

واعتبر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، خطابه قبل اقتحام الكونجرس "مناسبا تماما" وأن الحظر الذي فرضته منصات التواصل الاجتماعي "خطأ كارثي".