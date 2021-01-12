أكثر من مليون و945 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة 1.945.437 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 90.807.760 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى منهم 55.908.500 مصاب على الأقل.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الاثنين 9287 وفاة إضافية و612.963 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة، حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 1884 وفاة، تليها ألمانيا (891) والمكسيك (662).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء، إذ سجلت 376.283 وفاة من أصل 22.619.030 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل حيث سُجلت 203,580 وفاة و8,131,612 إصابة والهند مع 151,327 وفاة (10,479,179 إصابة) والمكسيك مع 134,368 وفيات (1,541,633 إصابة) والمملكة المتحدة مع 81960 وفاة (3,118,518 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 174 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (145) والبوسنة (133) وإيطاليا (131) ومقدونيا الشمالية (126).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الثلاثاء 626,207 وفاة (29,194,418 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 532,730 وفاة (16,599,539 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 393,316 وفاة (23,284,378 إصابة).

وسجلت في آسيا 226,587 وفاة (14,373,300 إصابة) والشرق الأوسط 92242 وفاة (4,242,670 إصابات) وإفريقيا 73410 وفاة (3,082,084 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31378 إصابة).



