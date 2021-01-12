الاتحاد الأوروبي يقيم لقاحاً ثالثاً ضد «كورونا» لتسريع التطعيم

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بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عملية تقييم لقاح ثالث ضد فيروس كورونا المستجد من أجل تسريع حملة التطعيم العامة التي أطلقها نهاية ديسمبر الماضي.

ووعدت العديد من دول الاتحاد، البالغ عددها 27، «بتسريع الجدول الزمني» لحملات التطعيم بعدما أكدت أن شركة «أسترازينيكا» قدمت طلباً للحصول على ترخيص للقاح الذي طورته مع جامعة أكسفورد.

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أن القرار لن يصدر قبل 29 يناير الجاري، رغم بدء استخدام اللقاح في بلدان، من بينها بريطانيا.

وحتى مع حملات تلقيح واسعة، حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن نطاق تلك الحملات قد لا يكون كافياً لتحقيق مناعة جماعية هذا العام.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان: «لن نبلغ أي مستوى من المناعة الجماعية في 2021»، للحماية من الوباء الذي أصاب أكثر من 90 مليون شخص في أنحاء العالم، وأودى بما يقرب من مليوني شخص.