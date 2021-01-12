مصر تعيد فتح مجالها الجوي مع قطر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت مصادر من قطاع الطيران ووسائل إعلام رسمية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن مصر أعادت فتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران مع قطر وسمحت باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني قوله، إنه بهذا القرار «يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضاً شركات الطيران القطري استئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها».

وأفادت مصادر من هيئة الطيران المدني ووزارة الطيران أنه سيجري تفعيل اتفاقيات النقل الجوي التي تسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين البلدين، وأن التنفيذ يستلزم بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.