استقالة وزراء الحكومة الكويتية رسميا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن الناطق باسم الحكومة الكويتية، يوم الثلاثاء، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووضعوها تحت تصرفه.

وقال طارق المزرم الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي إن رئيس الحكومة الشيخ صباح الحمد الصباح استقبل في قصر السيف اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح والوزراء رفع له استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين اياها تحت تصرفه

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن ذلك جاء “في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن هذه المصادر ”أنه من المتوقع صدور بيان في وقت قريب اليوم، ومن المتوقع أن يتم قبول الاستقالة، وتكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة“.

وفي الثامن من كانون الأول، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارا أميريا بإعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد تقدم باستقالة الحكومة قبل ذلك يومين، في أعقاب إجراء انتخابات برلمانية.