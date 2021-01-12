إحباط مخطط لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 4:51 مساءً

مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد، أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت مخططا لتنظيم داعش لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول.

وذكرت المديرية الوطنية للأمن، أنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لتنظيم داعش في إقليم ننغرهار شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

ودان ويلسون، القائم بالأعمال الأمريكي في كابول، بشدة سلسلة اغتيالات في العاصمة والمدن الأخرى استهدفت أفغانا بارزين، من بينهم صحافيون ونشطاء وسياسيون، في الأشهر الأخيرة.

وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في بيان، إن ”القاتل والمنسق الرئيس للخلية عبدالواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان، وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان“. وتابعت أنّ ”خطتهم أحبطت باعتقالهم“.

ولم تقدم المديرية مزيدا من التفاصيل، فيما لم ترد السفارة الأمريكية في كابول على طلب للتعليق.