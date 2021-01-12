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سويسرا توافق على استخدام لقاح موديرنا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ ساعتين

في سويسرا

وافقت سويسرا على استخدام لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، بعدما وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على استخدام اللقاح.

ويجرى تصنيع اللقاح، الذي طورته شركة موديرنا الأمريكية، في شركة لونزا بغرب سويسرا، التي تعتزم إنتاج 300 مليون جرعة بحلول نهاية العام.

ويجرى تصنيع 100 مليون جرعة أخرى من اللقاح، الذي يتعين تلقي جرعتين منه، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطلبت سويسرا، التي يبلغ تعداد سكانها 8.6 مليون نسمة، الحصول على 7.7 مليون جرعة من موديرنا بالإضافة إلى 3 ملايين جرعة من اللقاح الذي طورته شركتي فايزر/ بيونتك، الذي تم الموافقة على استخدامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما طلبت سويسرا الحصول على 5.3 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، الذي لم يوافق الاتحاد الأوروبي وسويسرا بعد على استخدامه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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