“ليديك” للمتضررين من فيضانات البيضاء: أحوال الطقس سببت إزعاجًا للساكنة..والتعويض ليس تلقائيا

جدة - عبدالحي حسين - على خلفية تساءل البيضاويين بشأن تعويضهم من طرف ليديك، عن الخسائر التي تكبدوها، جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المدينة؛ أوضحت ليديك، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء، اليوم الثلاثاء، أن “التعويض عن الأضرار المحتملة لا يكون تلقائيا”.

وأضافت الشركة نفسها، على هامش الندوة الصحافية التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء، أن “لتعويض عن الأضرار المحتملة يستجيب لمقتضيات تنظيمية وطنية ولمقتضيات عقد التدبير المفوض”، مشددة على أنه في إطار الشكايات المحتملة للأغيار، فإذا “كانت مسؤولية ليدك ثابتة، تتم معالجة هذه الشكايات في احترام للقانون ولمقتضيات عقد التدبير المفوض”.

ولفتت الشركة نفسها الانتباه، إلى أن “التساقطات المطرية كانت قوية، وكانت لها تأثيرات على مختلف الخدمات العمومية، وضمنها بالخصوص تلك التي تشرف ليدك على تسييرها”، مبرزة أنه “تتم صيانة ومراقبة المنشآت بشكل منتظم، وذلك طبقا لعقد التدبير المفوض. وهي عمليات يتم دوريا الإخبار بها لدى السلطات المختصة”.

وعبرت شركة ليديك، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء على مستوى الدار البيضاء الكبرى، اليوم الثلاثاء، عن تأسفها، بكون “الأحوال الطقس الاستثنائية سببت إزعاجا للساكنة وللفاعلين بالدار البيضاء الكبرى”، مؤكدة “أن فرقها معبأة إلى جانبهم لضمان استمرارية الخدمة”.