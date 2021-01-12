إسبانيا تتراجع وتعفي المغاربة من الإدلاء بتحاليل كورونا عند دخول ترابها

جدة - عبدالحي حسين - بعد أشهر من فرضها على المغاربة، قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إعفاء المغاربة من تحاليل كورونا عند دخولهم للتراب الإسباني.

وقالت وسائل إعلام إسبانية اليوم، إن وزارة الصحة الإسبانية، سحبت اليوم المغرب من لائحة الدول التي يتوجب على مواطنيها إجراء فحص PCR للدخول إلى التراب الإسباني.

وكانت إسبانيا قد فرضت على المغاربة منذ شهر أكتوبر الماضي الإدلاء باختبار كشف، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد، من أجل السماح لهم بالدخول إلى التراب الإسباني، وذلك في أي من المطارات، والموانئ.

ويأتي التراجع الإسباني، بعد حديث وزارة الصحة المغربية عن تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، واستقرار الحالات الحرجة، وسط تطلع بأن تنطلق حملة التلقيح الوطنية بعد أيام قليلة.