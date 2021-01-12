اخبار العالم

إسبانيا تتراجع وتعفي المغاربة من الإدلاء بتحاليل كورونا عند دخول ترابها

0 نشر
سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - بعد أشهر من فرضها على المغاربة، قررت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إعفاء المغاربة من تحاليل عند دخولهم للتراب الإسباني.

وقالت وسائل إعلام إسبانية اليوم، إن وزارة الصحة الإسبانية، سحبت اليوم المغرب من لائحة الدول التي يتوجب على مواطنيها إجراء فحص PCR للدخول إلى التراب الإسباني.

وكانت إسبانيا قد فرضت على المغاربة منذ شهر أكتوبر الماضي الإدلاء باختبار كشف، يؤكد خلوهم من ، من أجل السماح لهم بالدخول إلى التراب الإسباني، وذلك في أي من المطارات، والموانئ.

ويأتي التراجع الإسباني، بعد حديث وزارة الصحة المغربية عن تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، واستقرار الحالات الحرجة، وسط تطلع بأن تنطلق حملة التلقيح الوطنية بعد أيام قليلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا