قريبا افتتاح مجموعة من محطات البنزين التابعة لشركة “لوكالوب” عالية المستوى ومتعددة الخدمات بجهات المملكة

جدة - عبدالحي حسين - تعتزم شركة “لوكالوب”، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح أول محطة بنزين عالية المستوى.

وتوفر محطات “لوكالوب” الوقود، وزيوت التشحيم، وتوجد فيها مراكز خاصة بصيانة السيارات باستخدام التقنيات الحديثة، وهي الأولى من نوعها، التي سيجرى استخدامها على مستوى محطات الوقود في عدد من الجهات في المملكة.

وتوفر الشركة نفسها حلولا ناجعة للتوزيع، والاستشارات الفنية، وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة العالية لعملائها.

وستكون بداية افتتاح المحطات من”بيوكرى”، التابعة إداريا لعمالة اشتوكة آيت باها، وستغطي هذه المحطة الأولى مساحة إجمالية قدرها 10000 متر مربع، وستضم، أيضًا، مركزين لغسل السيارات، وفضاءً لتشحيم، وتزييت السيارات، وأخيرا متجرًا لبيع زيوت “بتروناس” ذات الجودة العالية، وهي بالمناسبة، الراعي الرسمي لسيارات “مرسيدس امج”، والشريك التقني لفريق مرسيدس للسباقات (F1).

وسوف تشمل محطات “لوكالوب” في المرحلة الثانية مركزا لصيانة السيارات، بالإضافة إلى افتتاح مطعم، ومقهى، ونزل.

وتستعد الشركة ذاتها، قريبا، لافتتاح محطات أخرى بنفس المواصفات في مناطق عدة بكل من تارودانت، وأكادير، وتزنيت، وبنسليمان، وطاطا، وكلميم، ومجموعة من محطات الوقود، بعد استكمالها للإجراءات الإدارية ذات الصلة.