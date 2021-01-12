وفد عسكري أمريكي رفيع يزور الرباط والمغرب يقترح التعاون في مجال الصناعة الدفاعية

جدة - عبدالحي حسين - في ظل التقارب الأمريكي المغربي الأخير، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء، في مقر هذه الإدارة، نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل لثلاثة أيام إلى المملكة على رأس وفد عسكري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أعربا، في بداية مباحثاتهما، عن ارتياحهما لمتانة، وتميز، واستدامة الأواصر المتميزة، والشراكة الاستراتيجية الاستثنائية، التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المغربية.

وأضاف البلاغ نفسه أن المسؤولين أكدا، أيضا، طموحهما في الارتقاء بالعلاقات العريقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في إطار روح الصداقة، والتفاهم المشترك، والثقة المتبادلة، القائمة بينهما.

وشدد المسؤولان المذكوران على أهمية قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية الكاملة على مجموع منطقة الصحراء المغربية، وحسب البلاغ، فإن هذا الاعتراف يجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الواقعي، والجاد، والعملي للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية.

وأكد المسؤولان نفسيهما أن الحدث التاريخي المذكور ستكون له بلا شك آثار إيجابية على جيوستراتيجية المنطقة، وكذا على السلم، والاستقرار، والأمن، والاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير، ومنطقة الساحل، والشرق الأوسط.

وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي. ويشمل هذا التعاون المنتظم والمكثف والمطبوع بالتنوع، على الخصوص، مجالات تكوين الأطر، وتبادل الخبرات، وتنظيم تمرينات مشتركة واسعة النطاق، كما يتميز بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة الاستشارية للدفاع.

واقترح لوديي، حسب البلاغ نفسه، أن تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، يتم من خلال دعوة وزارة الدفاع الأمريكية إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون، لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية في المغرب.