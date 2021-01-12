اختيار نجم “الأسود” كأفضل لاعب في الجولة الـ 18للدوري الاسباني

جدة - عبدالحي حسين - اختير مهاجم المنتخب الوطني واشبيلية الاسباني يوسف النصيري كأفضل لاعب في الجولة الـ 18 للدوري الاسباني، بعد نجاحه في خطف الأنظار بفضل الهاتريك، الذي وقعه في شباك منافسه ريال سوسييداد.

وحل النصيري في صدارة قاٸمة ترتيب أفضل لاعب خلال الجولة بما مجموعه 20 نقطة، متبوعا بداني باريخو 15 نقطة، ثم جيرار مزرينو 14 نقطة وموا غوميز رابعا بـ 13 نقطة.

وجاء في المركز الخامس شوكو لوزانو بـ 13 نقطة ثم لاعب ليفانتي موراليس بـ 12 نقطة، في وقت حل فيه عيسی ميندي في المركز السابع بما مجموعه 12 نقطة.

وحل في المركز الثامن غونزالو ميليرو بما مجموعه 11 نقطة، مناصفة مع مارك كوكوريا واليكس فيرنانديس.