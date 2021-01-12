شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتي يمنع " الدرون" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - منع رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، هواة الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد (درون) ، من ممارسة نشاطاتهم الرياضية ،إلا بإذن مسبق من قبل الإدارة العامة للطيران المدني والجهات المسؤولة.
وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بهواة الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد (درون) الى اتباع الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسلامة الجوية حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.