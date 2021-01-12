الجيش الكويتي يمنع " الدرون"  

وأهابت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بهواة الطيران الشراعي والطائرات اللاسلكية والمسيرة ذات التحكم عن بعد (درون) الى اتباع الإجراءات الأمنية المتعلقة بالسلامة الجوية حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

محمد يوسف

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