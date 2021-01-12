عودة ( 1،766 ) نازحا الى مناطقهم في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، عن عودة ( 1,766 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 338 ) اسرة وبواقع (1,766 ) نازحا من مخيمات السلامية الى مناطقهم في (الموصل ، البعاج ، تلعفر والقيروان) في محافظة نينوى".

وتابع جهاكير أن "عودة النازحين جاءت بالتعاون مع وزارة النقل وبعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الادارية و الامنية في المحافظات و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية".