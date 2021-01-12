بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر، الثلاثاء، ان وزراء في الحكومة الكويتية يقدمون استقالاتهم إلى رئيس الوزراء.

ونقلت صحيفة القبس عن المصادر قولها ان "الوزراء تقدموا اليوم باستقالاتهم إلى رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد، تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية".

واضافت أنه "من المتوقع صدور بيان في وقت قريب اليوم".

هذا ويتوقع قبول هذه الاستقالة، وسيتم تكليف الحكومة بتصريف العاجل من الأمور، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.