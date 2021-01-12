بدء اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة في طهران

بغداد - ياسين صفوان - بدأت في العاصمة الايرانية طهران، الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بجلستها الرابعة برئاسة وزير التجارة علاء الجبوري، لمناقشة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية ومناقشة ملفات ثنائية مشتركة مع الدول المجاورة للعراق وايجاد منافذ جديدة لتطوير الاقتصاد العراقي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العراقية الإيرانية المشتركة وزير التجارة علاء الجبوري خلال الاجتماع، إن "زيارتنا إلى طهران على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للاجتماع يظهر جدية العراق في التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل تحديد وإزالة العقبات القائمة والاحتياجات الفنية للعراق، واتخاذ الإجراءات اللازمة عمليا"، مبينا ان"الاقتصاد الرقمي مهم للغاية في عالم اليوم، وبامكانه إزالة العقبات والمشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي بين البلدين".

واضاف الجبوري أن "الأوضاع والقضايا الاقتصادية في العالم باتت مختلفة بعد تفشي جائحة كورونا، وخلقت أجواء مختلفة عما كانت عليه في الفترة التي سبقت الوباء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية وفق المعطيات المتاحة والوضع الحالي".

وفي إشارة إلى الاجتماع الرابع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الجبوري "بالنظر إلى العلاقات المهمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، يمكن للبلدين مساعدة بعضهما البعض من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية للتعاون بشكل جيد في القضايا الاقتصادية المهمة".

من جانبه اعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان عن جهود إيران والعراق لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا.

وأضاف اردكانيان إن تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة الحواجز الجمركية والنقدية والمصرفية ونقل الأموال وإفساح المجال للقطاع الخاص.

ووصل وزير التجارة علاء الجبوري عصر الاثنين العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد حكومي يمثل وزارات الدولة والهيئات.