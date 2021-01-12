3 طائرات تركية تهبط بالوطية الليبية.. خرق التهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت تركيا إمدادات السلاح إلى مليشيات طرابلس ونقل المرتزقة إلى غرب ليبيا وذلك في خرق جديد لاتفاق التهدئة بين الليبيين.

ورغم الدعوات الدولية للحد من نقل السلاح إلى ليبيا، وصلت، اليوم الثلاثاء، 3طائرات شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية غربي ليبيا.



ورصدت مواقع رصد حركة الطيران هبوط 3 طائرات شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية ومطار مصراته، من طراز إيرباص "إيه 400 إم".

وحملت الرحلة رقم 39 ضمن رحلات الشحن العسكري التركية إلى ليبيا، حيث تأتي ضمن الجسر الجوي، الذي أقامته تركيا، بالمخالفة لاتفاق جنيف الموقع بين الأطراف العسكرية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.





وفي نهاية الشهر الماضي، نقلت أنقرة إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ هوك ومنظومتي رادار كالكان ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى معدّات اتصال أخرى"، تُستخدم لعمليات الدفاع الجوي المنخفضة والمتوسطة المدى".





وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا، في ترخيص يسمح ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني المقبل.