شكرا لقرائتكم تركيا تواصل مهادنتها.. "نرى مستقبلنا في أوروبا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصل تركيا مغازلتها الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع. فقد كرر وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة تجاه أوروبا ومستقبل بلاده. وقال: نرى مستقبلنا في أوروبا ونرغب في بناء هذا المستقبل معا.

كما أضاف "عازمون على إجراء الإصلاحات وعلى الاتحاد الأوروبي دعمنا".

تأتي تلك التصريحات فيما يلتقي الوزير التركي سفراء الاتحاد الأوروبي في أنقرة اليوم.

سفينة تركية شرق المتوسط (أسوشييتد برس)

صفحة جديدة

كما من المتوقع أن يزور بروكسل في 21 يناير.

يشار إلى أن ردوغان كان قد خفف نبرته، وعبر عن الرغبة في تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وقال مكتبه السبت الماضي إنه أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، خلال لقائها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بأنه يريد أن "يفتح صفحة جديدة" في علاقات تركيا مع الكتلة التي تضم 27 دولة.

كما شدد الرئيس التركي على أن من أولويات بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان(أرشيفية- فرانس برس)

وكانت العلاقات بين الاتحاد وأنقرة شهدت توترا في العديد من الملفات، سواء في ما يتعلق بعمليات التنقيب في شرق المتوسط أو الملف الليبي، أو المهاجرين.

وقد أدت تلك الخلافات لاسيما فيما يتعلق بملف التنقيب عن الغاز في البحر إلى فرض عقوبات أوروبية عدة على تركيا، خلال الأشهر الماضية.