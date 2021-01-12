شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تحبط مخططاً لـ «داعش» لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أحبطت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، مخططاً لتنظيم «داعش» الإرهابي لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.

وذكرت المديرية الوطنية للأمن أنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في إقليم ننغرهار في شرق البلاد كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون ومسؤولين أفغان.

وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في بيان إن «القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبد الواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان وكذلك بعض كبار المسؤولين الأفغان». وتابعت أنّ «خطتهم أحبطت باعتقالهم».

ولم تقدم المديرية مزيداً من التفاصيل، فيما لم ترد السفارة الأمريكية في كابول على طلب للتعليق.

ودان ويلسون، القائم بالأعمال الأمريكي في كابول، بشدة سلسلة اغتيالات في العاصمة والمدن الأخرى استهدفت أفغاناً بارزين من بينهم صحفيون ونشطاء وسياسيون في الأشهر الأخيرة.