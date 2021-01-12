شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تطرد «جاسوساً» تركياً يشتبه في استهدافه شخصيات بارزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا - أ ف ب

طردت السلطات النمساوية إيطالياً من أصل تركي قال: إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة، بينما من المقرر أن تجرى محاكمته في 4 شباط/فبراير، وفق ما ذكرت محاميته.

وأوردت الصحف المحلية أن فياض أوزتورك (53 عاماً) أبلغ المحققين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي، ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأمريكية في أسطنبول في حزيران/يونيو.

وأشارت النيابة العامة لوكالة فرانس برس إلى أنها فتحت تحقيقاً في أيلول/سبتمبر، ووجهت إليه تهمة «التخابر مع قوة أجنبية». ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.

وأوضحت المحامية: إن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلاً من تركه طليقاً على أراضيها.