شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «أبوظبي للدراجات» يجري فحوصاته في «برجيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجري نادي أبوظبي للدراجات، ترتيبات إجراء الفحوص الطبية على أعضاء فريق النادي في مستشفى برجيل، وذلك في إطار توفير الخدمات الطبية لهم، ومتابعة سجلاتهم بصورة دورية، وضمن تنفيذ اتفاقية التعاون بين النادي والمستشفى التي وقعت أغسطس الماضي، والتي بموجبها يقدم المستشفى كل التسهيلات والخدمات الطبية التي تؤمن للفريق فحوصاً دورية، من خلال توفير عيادات خاصة بهم ومتابعتهم في جوانب العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات الطبية في كل مستوياتها.

ويحرص النادي على إجراء الفحوص الطبية الدورية للدراجين لمتابعة حالاتهم الصحية والبدنية، من خلال تقارير طبية، بهدف توفير معلومات كافية للجهاز الفني عن الحالة الصحية والبدنية للدراجين لتحديد برامج التدريب والمشاركة في السباقات المختلفة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطط النادي الرامية إلى عمل شراكات مع العديد من الجهات في إطار تحقيق الأهداف المرسومة من أجل بلوغ فريق النادي أعلى المستويات الفنية، وتوفير كل العناصر التي تدفع به إلى النجاحات المنشودة في الجوانب الفنية ورفع كفاءته.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات أن توقيع هذه الاتفاقية مع مستشفى برجيل تأتي ضمن استراتيجية النادي لتوفير كل العناصر التي تخدم الفريق، وفي مقدمتها سلامة الدراجين الصحية لأجل تقديم أفضل ما لديهم، والتي تدعم تفوقهم الفني من خلال تمتعهم بالثقة الكاملة في قوتهم البدنية والصحية بعد إجراء الفحوص المختلفة التي تمنحهم المؤشر في حجم الجهد الذي يقدمونه في التدريبات والسباقات المختلفة.