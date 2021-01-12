شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تقود نسق صعود أسهم دبي وأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

في جلسة هادئة شهدت خلالها عمليات جني أرباح جزئية على أسهم العقار، حافظت مؤشرات الأسواق المحلية على نسقها الصعودي، الثلاثاء، بدعم من القطاع المصرفي الذي قاد سوق دبي لكسر مستويات 2700 نقطة، فيما أغلق سوق أبوظبي عند 5258 نقطة، مع سيولة قوية بحدود 855 مليون درهم.

وجاء هذا الدعم مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.87% و«التجاري» 0.16% و«الإسلامي»1% في سوق العاصمة، في حين ارتفع السهمان القياديان بسوق دبي «دبي الإسلامي» 1.23% و«الإمارات دبي الوطني» 0.89%.

وسجلت الأسهم سيولة قدرها 855.7 مليون درهم منها 372.87 مليون درهم في دبي و482.9 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 474.12 مليون سهم، توزعت بواقع 367.12 مليون سهم في دبي و107 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 31 شركة، وجاء ذلك عن طريق 7710 صفقات.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.09% إلى مستوى 2701.15 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل.

وارتفع قطاع البنوك 0.95% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.23% و«الإمارات دبي الوطني» 0.89%.

وزاد قطاع النقل 0.06% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.71% و«الخليج للملاحة» 5.05% في مقابل تراجع «أرامكس» 0.68%.

وعلى العكس، انخفض قطاع العقار 0.75% نتيجة انخفاض «إعمار العقارية» 0.49% و«إعمار للتطوير» 1.31% و«إعمار مولز» 1.02% و«داماك» 2.02% فيما ارتفع «ديار» 1%% واستقر «الاتحاد العقارية» من دون تغيير.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.68% بعد انخفاض «دبي للاستثمار» 1.16% و«شعاع كابيتال» 0.96% أمام ارتفاع «دبي المالي» 0.85%.



سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.39% إلى مستوى 5258.16 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والإتصالات والسلع والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.72% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.87% و«أبوظبي التجاري» 0.16% و«أبوظبي الإسلامي» 1%. وصعد قطاع الإتصالات 0.8% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، تراجع قطاع العقار 1.08% مع تراجع «الدار» 1.22% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.23%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.13% نتيجة انخفاض «الواحة كابيتال» 0.8% و«إشراق» 1.49% فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

ونزل قطاع الطاقة 0.3% متأثراً بتراجع «دانة غاز» 1.25% مع استقرار «طاقة» و«ادنوك للتوزيع».



توجه السيولة



وتصدر «دبي المالي» تداولات سوق دبي بقيمة 73.7 مليون درهم مغلقاً عند 1.18 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 49 مليون درهم وأقفل عند 4.93 درهم، ثم «إعمار العقارية» الذي استحوذ على 46.87 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 4.02 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر «الدار العقارية» التداولات بقيمة 129.4 مليون درهم مغلقاً عند 3.25 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 92 مليون درهم ليغلق عند 13.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 69.17 مليون درهم مغلقاً عند 42.16 درهم.

وسجل «الخليج للملاحة» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 5.05% مغلقاً عند 0.457 درهم، بينما سجل «السلام السودان» التراجع الأكثر بنسبة 4.73% إلى 1.61 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «أغذية» بنسبة 6.71% ليغلق عند 4.77 درهم، وفي المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 4.95% ليغلق عند 4.8 درهم.



الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، حيث بلغ صافي استثمار العرب 3.46 مليون درهم، كمحصلة شراء، و23 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بواقع 350 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين و21.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، (8.62 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و20 مليون درهم محصلة شراء الأجانب).

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل (1.09 مليون درهم محصلة بيع العرب، و27.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين).

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «الخليج للملاحة» و«الاتحاد العقارية»، و«سوق دبي المالي» و«الدار» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«أمانات» و«دانة غاز».



المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار 13 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 7.2 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي بصافي استثمار 7.2 مليون درهم محصلة شراء بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 13 مليون درهم محصلة شراء.