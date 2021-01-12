أبوظبي لرياضة السيارات وعلامة ريتشارد ميل تجددان شراكتهما

أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، تجديد شراكتها طويلة المدى مع علامة ريتشارد ميل الراقية للساعات، مع إضافة العلامة التجارية إلى سيارة فريق ياس هيت سبورتس خلال الموسم الأول من بطولة V10R، لتحدث بذلك تطوراً مهماً يعزز مكانة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً لرياضة السيارات.

ويجمع فريق ياس هيت سبورتس التنافسي ومتعدد المنصات، والذي يتخذ من حلبة مرسى ياس مقراً له، بين المواهب ذات المستوى الرفيع من كافة أرجاء العالم، كما يجسد مساعي دولة الإمارات في الرياضات الإلكترونية ويسعى إلى تحقيقها.

وقال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «يسعدنا أن نعلن عن تمديد شراكتنا الاستراتيجية طويلة المدى مع ريتشارد ميل. ومنذ انطلاق هذا التعاون مع ريتشارد ميل لأول مرة، فقد أضافت الشراكة قيمة هائلة لكلا الطرفين في مجالات متعددة، نحن نتعاون مع الشركة الرائدة على مستوى العالم في أحدث تقنيات ضبط الوقت، وقمنا بتوسيع علاقتنا لتشمل عالم الرياضات الإلكترونية الجديد والمثير والمبتكر».

وقال بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «مع وجود علاقة تاريخية بين علامة ريتشارد ميل وعالم رياضة السيارات، فقد كان من الطبيعي توسيع شراكتنا مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، التي تدير إحدى أكثر حلبات الفورمولا 1 شهرة في العالم والتي تسهم في نشر رياضة السيارات على المستوى المحلي، ومن خلال هذه الشراكة، فإننا نفخر بدعم ابتكارات شركائنا لمستقبل هذه الرياضة، بالإضافة إلى مرافقتهم في جهودهم لتحقيق مزيد من التطور في مجال الرياضات الإلكترونية في هذه المنطقة، تحت إشراف حلبة مرسى ياس».