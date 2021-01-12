150 ألف لقاح يوفرها 40 مركزاً أسبوعياً بأبوظبي

أبوظبي:رانيا الغزاوي

كشف الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن شركة «صحة» توفر لقاح «سينوفارم» ضد فيروس «كورونا» في 40 مركزاً تابعاً لها داخل الإمارة وخارجها، وتصل السعة الاستيعابية للتطعيم في المراكز إلى 150 ألف جرعة أسبوعياً، وتعتزم الشركة رفع الطاقة الاستعيابية، بتوفير مراكز أكثر وزيادة أوقات العمل.

وأكد حرص «صحة» على توفير اللقاح في أكثر من مكان، تشمل المراكز الثابتة، كما تعتزم توفير اللقاح بصورة أكبر عبر التطعيم عبر المركبة في مواقع متعددة تابعة للشركة، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، لضمان حصول أكبر عدد ممكن على التطعيم، كما ألغي شرط الحصول على موعد مسبق أو الحجز عبر تطبيق شركة «صحة»، لتسهيل استقبال المزيد، موضحاً أن الحصول على اللقاح لا تستغرق سوى بضع دقائق.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها شركة «صحة» أمس، للإعلان عن الافتتاح الرسمي لمركز صحة لتطعيم «كوفيد -19» في محطة أبوظبي للسفن السياحية بمنطقة الميناء، الذي لوحظ إقبال المراجعين عليه لتلقي اللقاح، في ظل توفير الإجراءات الوقائية، والتنظيم الذي تميز بسلاسة الإجراءات وسرعتها. كما أعلن عن افتتاح مركز آخر في مركز العين للمؤتمرات، وتكفي القدرة الاستيعابية لكل منهما لإعطاء 3 آلاف جرعة يومياً، وقد أنشئت المراكز وجهّزت في 4 أيام فقط، ويمكن للراغبين في الحصول على اللقاح، زيارة المراكز الجديدة على مدار الأسبوع من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وأوضحت الدكتورة دانة المرزوقي، مديرة المركز، أن المركز يعمل على مدار الأسبوع، ويتم حاليا ونستقبل المراجعين بدون حجز مسبق، ويسجل الزوار أولاً، ومن ثم إجراء فحوصات أساسية، تشمل ضغط الدم ودرجة الحرارة، وبالنسبة للنساء ينبغي إجراء اختبار الحمل قبل أخذ اللقاح، وسيخضع الزوار بعد الفحص لتقييم لتأكيد أهليتهم ويُطلب منهم التوقيع على استمارة موافقة، وبعد ذلك سيتلقون الجرعة الأولى، وسيُحدد موعد تلقّيهم الجرعة الثانية التي يجب أن تعطى لهم بعد 3 أسابيع من الأولى.

والتقت ”الخليج 365” عدداً من متلقي اللقاح، وقالت اسماء المري «حصلت على اللقاح بهدف حماية عائلتي ووطني للتخفيف من انتشار الفيروس في الدولة، ولأن والدي كان أحد المتطوعين في التجارب السريرية للقاح، وهذا ما شجّعني على اللقاح».

وقالت زينب المسماري «حصلت على الجرعة الثانية، وفي ما بين الجرعيتن لم أشعر بأية مضاعفات، وأحمد الله على ماقدمته لنا دولتنا الحبيبة من دعم وحرص على صحة المجتمع».

وأكد فيصل عبدالله، حصوله على الجرعة الأولى، وأنه اصطحب والدته وهي من كبار المواطنين وتعاني ضعف المناعة، لأخذ جرعة التطعيم، حفاظاً على صحتها، وامتثالاً لطلب الجهات الصحية في الدولة، آملاً بالتخلص من الوباء والعودة للحياة الطبيعية.