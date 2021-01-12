الشارقة يحتفي بفريق التايكواندو

التقى علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، أبطال فريق رجال التايكواندو، المتوجين بكأس المركز الأول في بطولة الإمارات المفتوحة للتايكواندو (فئة الرجال)، وفريق السيدات الحاصل على المركز الثاني، وذلك بحضور رئيس إدارة الألعاب الفردية وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي والطاقم الفني والإداري.

وعبر المدفع عن سعادته للاعبين في اللقاء الذي جرى الاثنين بمكتب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: سعداء بالنتيجة الجيدة التي حققها الفريق، أثبتم أنكم على قدر الرهان، ونشيد بالروح العالية والإصرار الكبير الذي توج مجهوداتكم بالحصول على هذه البطولة في بداية الموسم الجديد.

وتابع: النتائج الجيدة والإنجازات تأتي بتضافر جهود الجميع من مجلس إدارة وإدارة ألعاب فردية ولاعبين ومدربين وإداريين، من جانبنا في مجلس الإدارة وكما نؤكد دائماً في لقاءاتنا أن جميع الألعاب في النادي محل اهتمامنا ونعمل على تطويرها بأفضل الطرق لتحقيق مزيد من الإنجازات لاسيما ونادي الشارقة يتطلع دوماً لإضافة مزيد من الألقاب والبطولات.

ومضى: لدينا خطط وأفكار مستقبلية لنشر كافة الألعاب، عن طريق اللاعبين أنفسهم بالتنسيق مع إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي التي تقوم بعمل كبير في إبراز إنجازاتكم ونشرها عبر كافة وسائل الإعلام.

وأشار المدفع إلى أن مجلس الإدارة سيكون رهن إشارة الفرق في توفير كافة المتطلبات التي تحتاج اليها، علاوة على توفيره بيئة جيدة تساعدكم في تحضير أنفسكم لكافة البطولات بشكل جيد، إضافة للدعم والتحفيز من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذا اللقاء لتهنئتكم وتشجيعكم للاستمرار في درب الانتصارات.

وأشاد المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية بالنتيجة المميزة التي حققها أبطال التايكواندو، وقال: لدينا فريق مميز ويتحلى بروح عالية ويقاتلون من أجل شعار النادي للحصول على الرقم واحد في جميع البطولات، وكذلك لا بد من الإشادة بالطاقم الفني بقيادة الكابتن عبدالله حاتم الذي يقود الفريق بحنكة واقتدار واستطاع تحقيق إنجازات عديدة تخطت المحلية بعد حصوله على عدد من الإنجازات الدولية.