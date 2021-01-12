شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تهنئ المتخرجين منها أعضاء مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، المتخرجين منها أعضاء مجلس النواب الجديد، حيث إنه مرت 5 سنوات على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام الشباب فى عام 2016، ولا يزال خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب يضفون بصماتهم في صياغة مستقبل مصر داخل مؤسساتها المختلفة، متسلحين بما حصدوه من علم وتدريب وثقة من القيادة السياسية.

وذكرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه مع انطلاق الدورة التشريعية الجديدة نفخر بأبنائنا ضمن أعضاء مجلس النواب الجديد.