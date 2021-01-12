شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات رئاسة مجلس النواب 2021 برئاسة إيهاب إسكندر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبه الصحفية فريدة الشوباشي بصفتها رئيسا للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني 2021 عن تشكيل لجنة خاصة للإشراف علي عمليه الاقتراع بانتخابات رئاسة مجلس النواب، فصلًا عن فرز الاصوات .

وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ايهاب اسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثه)، هشام حسن (مستقل)، مصطفي بدران (حماه وطن)، محمد احمد مصطفي ( الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).

ويشهد مقعد رئاسة مجلس النواب منافسة بين 4 مرشحين بعدما أعلن كل من المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، وعضو مجلس النواب (مستقل)، واللواء محمد صلاح أبو هميله (حزب الشعب الجمهوري)، والدكتور أحمد عبد الحميد يوسف دراج، النائب محمد مدينة ( حزب الوفد) ترشحهم لرئاسة مجلس النواب 2021، وذلك بعد إعلان الكاتبة فريدة الشوباشي، بصفتها رئيسة الجلسة الافتتاحية فتح باب الترشح.

وكانت افتتحت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم"٥" لسنة 2021 بدعوه المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الاحمر ،مدعمة بشريط أبيض ،ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى.

كما ارتدى كلامن النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان الوان موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود.