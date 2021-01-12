شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يصل إلى مقر مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل المستشار حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية السابق وعضو مجلس النواب، إلى القاعة الرئيسية للمجلس لأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب (2021-2026).

وكانت النائبة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب قد افتتحت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بعبارة بِسْم الله بِسْم الشعب نفتتح الجلسة و بدات الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم "٥ " لسنة ٢٠٢١بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الإنعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني كما تمت تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما تمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين أعضاء مجلس النواب و يعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس

وحرصت النائبة فريدة الشوباشى رئيس الجلسة الإجرائية على ارتداء ملابس تمثل ألوان العلم المصرى حيث ارتدت جاكت أسود اللون وبلوزة باللون الاحمر ،مدعمة بشريط أبيض ،ووضعت البادج الخاص بقبة مجلس النواب والمميز بلونه الذهبى .

كما ارتدى كلامن النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين بالبرلمان الوان موحدة فى الملابس جمعت بين اللونين الأبيض والأسود .

بدا نواب البرلمان اداء اليمين الدستورية و كانت النائبة فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الافتتاحية هي اول من ادي اليمن الدستورية ثم اصغر الاعضاء سنا و هم النائبين ابانوب عزت وفاطمة سليم أصغر عضوين سنا بالبرلمان و الذين يساعدون رئيس الجلسة في الاعمال الاجرائية